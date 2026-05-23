تادئوش مایدا، متخصص هنر اسلامی که مسوول بخش هنر شرقی موزه‌های لهستان در ورشو و ویراستاری علمی کتاب «شاهکارهای هنر ایران در مجموعه‌های لهستان» را بر عهده داشت، درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به همت تادئوش مایدا، اسلام شناس و موزه‌دار، نمایشگاه «شاهکارهای هنر ایران» با بیش از ۴۰۰ اثر هنری، در سال ۲۰۰۲ در موزه ملی لهستان در ورشو و سپس در موزه ملی کراکو برگزار شده بود که در این نمایشگاه ۳۰ موزه و کتابخانه، ۸ کلیسا و ۶ مجموعه خصوصی شرکت کرده بودند.

در سال ۱۳۹۲ نیز مجموعه دو جلدی «شاهکارهای هنر ایران در مجموعه‌های لهستان» با کوشش تادئوش مایدا و ترجمه مشترک مهدی مقیسه و داود طبایی عقدایی، از سوی موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) فرهنگستان هنر منتشر شد. آیین رونمایی این کتاب در همان سال در فرهنگستان هنر و در سال ۲۰۱۴ در موزه ملی ورشو با حضور هیاتی از فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

جلد اول کتاب مشتمل بر تصاویر آثار در هشت بخشِ «نقاشی، طراحی و خوشنویسی»، «قالی و منسوجات»، «جنگ‌افزار»، «ظروف فلزی»، «سفالینه و کاشی»، «آبگینه»، «سکه» و «هنر اروپایی» همراه با شرح فارسی و انگلیسی تصاویر است. جلد دوم کتاب نیز به مقالات و شرح تفصیلی تصاویر جلد اول اختصاص دارد.

مقالات این کتاب به سرپرستی تادئوش مایدا، و به قلم هشت نفر از متخصصان هنر ایران از سراسر جهان است. عناوین مقالات این کتاب به این شرح است: «ایران، تجسم عالم خیال»، «روابط متقابل لهستان و ایران»، «نقاشی ایرانی»، «سرو و گل و بلبل: قالی‌های ابریشمین ایرانی در مجموعه‌های لهستان»، «قالی ایرانی: آیینه و استعاره»، «تاریخچه سفالینه‌های ایرانی»، «چینی‌های ایرانی»، «جنگ‌افزارهای ایرانی» و چند مقاله دیگر.

این استاد دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه ورشو در سال‌های اخیر با پیگیری فرهنگستان هنر، بر جمع‌آوری«مینیاتورهای ایران عصر صفویِ» مجموعه‌های لهستان مشغول بود ،که این مهم با درگذشت وی ناتمام ماند. وی همچنین مسؤولیت برگزاری هفتمین کنگره بین‌المللی هنر ترک در سال ۱۹۸۳ را در ورشو و دبیر کلی کمیته دائمی کنگره بین‌المللی هنر ترک را نیز از سال ۱۹۷۹در کارنامه خود داشت.