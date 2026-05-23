سرپرست معاونت بازرگانی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام به کشور از ۱۱ خرداد آغاز می‌شود و به مدت ۱۱ روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمود انصاری گفت : در طول این ۱۱ روز، به‌ طور متوسط روزانه حدود ۱۲ پرواز انجام خواهد شد که طی آن بین ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ حاجی به کشور منتقل می‌شوند.

وی افزود : این عملیات با هدف انتقال منظم حجاج و حفظ پایداری خدمت‌رسانی در شرایط محدودیت‌های عملیاتی فرودگاه‌ها و فضای هوایی کشور، با دقت بالا برنامه‌ریزی شده است. اجرای موفق این حجم از جابه‌جایی در بازه زمانی فشرده، نیازمند هماهنگی مستمر میان واحدهای عملیاتی ایران‌ایر و همه دستگاه‌های دست‌اندرکار است.