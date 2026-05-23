تیم اعزامی خوزستان با حضوری مقتدرانه در مسابقات کشوری دیابت و هموفیلی موفق شد عناوین درخشان و ارزشمندی را برای ورزش استان به ارمغان آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال فتاحی، رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای خوزستان اظهار کرد: ورزشکاران دیابت مردان خوزستان با نمایشی خیره‌کننده موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۳ مدال برنز شدند. همچنین در بخش دیابت بانوان ورزشکار خوزستانی با تلاشی ستودنی موفق به کسب یک مدال نقره شد تا سهمی در افتخارآفرینی کاروان استان داشته باشند.

او بیان کرد: علاوه بر این، ورزشکاران خوزستانی در بخش هموفیلی مردان نیز خوش درخشیدند و با کسب یک مدال طلا، افتخار دیگری به کارنامه ورزشی استان افزودند تا جمع مدال‌های کاروان خوزستان در این دوره از بازی‌ها تکمیل شود.

فتاحی این موفقیت را نشانه‌ای از توانمندی و ظرفیت بالای ورزشکاران بیماران خاص استان خوزستان دانست و بر تداوم حمایت‌های هیات برای درخشش در میادین آتی تأکید کرد.