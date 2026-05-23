به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پرس تی وی، نماینده اسلواکی در پارلمان اروپا گفت: این یک نمایش ریاکارانه است. شما مسئله حقوق بشر در ایران را برجسته می‌کنید، اما در واقع این کار فقط برای سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی امریکا و اسرائیل است. شما هم مثل آمریکایی‌ها هستید، با هویتی به مراتب جعلی‌تر. شما پشت ایدئولوژی لیبرال خود پنهان شده‌اید، اما نتیجه‌اش فقط حمایت از جنگ و امپریالیسم غربی است. شما در مورد زندانیان سیاسی در ایران یا کوبا مزخرف می‌گویید، و به قتل عام کودکان آمریکایی، نسل‌کشی در غزه یا محاصره کوبا از سوی آمریکا اهمیتی نمی‌دهید. شما به جان انسان‌ها اهمیتی نمی‌دهید، در غیر این صورت نمی‌توانستید فاشیست‌هایی مانند نتانیاهو یا بن گویر را تحمل کنید. تنها چیزی که شما را آزار می‌دهد این است که ایران یا کوبا راه خود را می‌روند و دیکتاتوری غرب را رد می‌کنند. شما هنوز غریزه امپریالیستی منزجرکننده خود را برای وحشی گری استعماری تان حفظ کرده‌اید؛ و به همین دلیل است که از یک طرف، فون در لاین (منظور رئیس کمیسیون اروپا است) پاداش‌های شرم آوری به زلنسکی فاسد می دهد، اما نمی‌تواند از کودکان ایران یا کوبا حمایت کند. همچنین به این دلیل که ریاکار هستید، روس‌ها آنقدر از شما نفرت دارند که حتی نمی‌توانید پیروزی بر فاشیسم در مسکو را جشن بگیرید، زیرا برای شما این پیروزی بر فاشیسم نیست، بلکه شکست از روسیه است. شما همیشه از روسیه، ایران، کوبا و سایر ملت‌ها که هرگز در برابر شما سر تعظیم فرود نمی‌آورند، متنفر خواهید بود. ما مردم اسلواکی صلح می‌خواهیم، زیرا شما اهل جنگ هستید.