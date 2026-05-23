نمایشگاه انفرادی آثار هنری علیاکبر امامی در نگارخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نخستین نمایشگاه انفرادی آثار هنری علیاکبر امامی هنرمند جوان و فعال شهرستان نکا، امروز در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر با حضور علاقهمندان به هنرهای تجسمی و جمعی از هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر گشایش یافت.
این نمایشگاه با هدف گرامیداشت حماسه سوم خرداد و ایام پرفیض دهه ولایت برگزار شده و شامل ۳۲ اثر هنری در تکنیکهای مختلف مداد، مداد رنگی و رنگ روغن است که در ابعاد و سبکهای متنوع به نمایش درآمده است.
علیاکبر امامی در حاشیه این نمایشگاه با اشاره به فعالیتهای هنری خود اظهار کرد: فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کردم و در این سالها زیر نظر اساتیدی همچون استاد حسینی در ساری و استاد حسنی در دانشگاه به فراگیری هنر پرداختهام.
وی افزود: پیش از این نیز در چندین نمایشگاه گروهی حضور داشته و همچنین برگزاری سه نمایشگاه گروهی، مشارکت در رویدادهای فرهنگی و هنری و بینالمللی و اجرای ورکشاپهای تخصصی هنری را در کارنامه خود دارم.
این هنرمند نکایی همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه هنرهای زیبا بوده و تلاش کرده است در آثار خود تلفیقی از نگاه هنری، مفاهیم فرهنگی و هویت بومی را به تصویر بکشد.
نمایشگاه آثار علیاکبر امامی تا ۴ خرداد صبحها و عصرها در نگارخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا برای بازدید عموم علاقهمندان دایر بوده و دوستداران هنرهای تجسمی میتوانند از این مجموعه آثار بازدید کنند.