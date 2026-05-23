نیکوکار نیک‌اندیش اهل روستای مغستان شهرستان اردکان، با اهدای ۸۰ میلیون تومان هزینه نذر قربانی عید سعید قربان خود به نیت شادی روح پدر مرحومش، گامی ارزشمند در مسیر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد برداشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، وحید مظفری نیکوکار اهل روستای مغستان شهرستان اردکان، با حضور در دفتر ستاد دیه استان یزد، مبلغ ۸۰ میلیون تومان هزینه قربانی عید سعید قربان را به نیت شادی روح پدر مرحومش (محمد مظفری) برای مشارکت در آزادی یک مادر زندانی غیر عمد اهدا کرد تا این نذر پدرانه، بار دیگر طعم شیرین رهایی را به خانواده‌ای چشم‌انتظار هدیه دهد.

این نیکوکار اردکانی در حاشیه این اقدام خداپسندانه گفت: با نزدیک شدن به عید سعید قربان تصمیم گرفتیم کاری انجام دهیم که ثواب آن به روح پدرم برسد. با خود فکر کردیم چه کاری زیباتر از این‌که هزینه قربانی امسال را صرف آزادی مادری کنیم که به دلیل جرائم غیرعمد در زندان به سر می‌برد تا شاید با این کار، دل خانواده‌ای شاد شود و این مادر دوباره به آغوش فرزندانش بازگردد و امیدواریم این کار کوچک مورد قبول درگاه خداوند قرار گیرد و در این روز‌های پربرکت، لبخند امید را بر لب خانواده‌ای بنشاند که چشم‌انتظار آزادی عزیزشان هستند.

این حرکت خیرخواهانه در روستای مغستان اردکان، جلوه‌ای دیگر از پیوند سنت‌های حسنه با حل معضلات اجتماعی است؛ جایی که یک فرزند با تکیه بر نام و یاد پدر، گره از کار گرفتاری باز می‌کند و نشان می‌دهد که میراثِ نیکی، چگونه می‌تواند در جامعه جاری و ساری بماند.