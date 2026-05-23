مادر سردار شهید حمیدرضا رفیعی دولت آبادی پس از سال‌های دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حاجیه خانم ملوک وحدتی در سن ۸۷ سالگی به علت کهولت سن دار فانی را وداع گفت و در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) در شهر دولت آباد به خاک سپرده شد.

سردار شهید حمیدرضا رفیعی از فرماندهان بزرگ و نخبگان اطلاعات دوران هشت سال دفاع مقدس در جریان عملیات والفجر ۱۰ به همراه سه تن از فرماندهان سپاه در منطقه عملیاتی حلبچه در اثر حملات ناجوانمردانه شیمیایی مجروح شد.

به دلیل شدت جراحات ناشی از گاز خردل، مراحل گوناگون درمان در مراکز درمانی مختلف از جمله کرمانشاه و تهران مؤثر واقع نشد و پس از ده روز در ۷ فروردین ۱۳۶۷ به بزرگترین آرزویش یعنی شهادت که همیشه از خداوند متعال طلب می‌کرد، رسید.