در پی انتشار خبری مبنی بر محدودیت پروازی در بخشی از فضای کشور، سخنگوی سازمان هواپیمایی ضمن تکذیب آن اعلام کرد: هیچ اطلاعیه جدیدی از طرف این سازمان صادر نشده و شرایط آسمان کشور مانند روال گذشته و عادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجید اخوان در تشریح آخرین وضعیت شرایط آسمان کشور گفت: سازمان هواپیمایی کشوری هیچ اطلاعیه جدیدی صادر نکرده است و اطلاعیه ایی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده، تکذیب میشود.
وی افزود: شرایط آسمان کشور همچنان مانند روال گذشته است و پروازها طبق برنامه انجام می شود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: از امروز صبح نیز دو فرودگاه اهواز و ماهشهر فعالیت خود را آغاز کردند.
معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری با رد شایعات فضای مجازی مبنی بر صدور اطلاعیه ممنوعیت پرواز در بخش غربی حریم هوایی کشور تا صبح دوشنبه، تاکید کرد: این موضوع ندشتن آگاهی رسانهای است، اطلاعیه های قبلی تمدید شده و وضع جدیدی اعلام نشده است.
سید حمیدرضا صانعی نیز گفت: هیچ تغییری در برنامه پروازها و باز بودن فضای کشور نداشتهایم و اگر موضوع یا اطلاعیه جدیدی باشد، بهطور رسمی اعلام خواهیم کرد.
وی یادآور شد: در غرب کشور پس از آتشبس محدودیتهای پروازی اعمال شده و به دنبال رصد موارد امنیتی و ایمنی و در صورت امکان، باز کردن این محدودیتها هستیم.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری تصریحکرد: بهطور مثال محدودیت انجام نشدن پروازها در طول شب در همه ایام پس از آتشبس وجود داشته و چیز جدیدی نیست، حتی بازه زمانی عملیاتی فرودگاههای بینالمللی مهرآباد و امام خمینی از ساعت ۴:۳۰ تا ۲۱:۳۰ افزایش یافته است.