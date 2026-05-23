رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول از بهره‌برداری از هفت طرح بهداشتی - درمانی به ارزش ۲۷۷ میلیارد تومان در این شهرستان همزمان با چهارم خردادماه، روز مقاومت و پایداری و روز دزفول، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علیرضا خسروپناه با بیان اینکه همزمان با روز چهارم خردادماه هفت پروژه بهداشتی-درمانی با ۲۷۷ میلیارد تومان در روز دزفول افتتاح می‌شود، اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل بخش بستری اعصاب و روان مردان، بخش توانبخشی، فاز دوم دیالیز، پایگاه اورژانس ۱۱۵ مهرشهر، مرکز جامع سلامت شهری شماره یک دزفول، بخش بستری تخصصی و پاویون پزشکان بیمارستان بزرگ دزفول است.

وی افزود: بخش بستری اعصاب و روان مردان، بخش توانبخشی و فاز دوم دیالیز نقش مهمی در کاهش درد و آلام بیماران دارند. همچنین بهره‌برداری از پایگاه اورژانس ۱۱۵ مهرشهر، زمان پاسخگویی به بیماران اورژانسی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

خسروپناه با اشاره به جزئیات پروژه‌ها بیان کرد: تکمیل ساختمان دیالیز بیمارستان بزرگ دزفول با ۹۲۸ مترمربع زیربنا و ۱۵۸ میلیارد تومان، مرکز جامع سلامت شهری شماره یک دزفول با ۹۵۰ مترمربع زیربنا و ۳۰ میلیارد تومان اعتبار، بخش توانبخشی بیمارستان بزرگ دزفول با ۸۱۰ مترمربع زیربنا و ۳۰ میلیارد تومان و بخش بستری تخصصی بیمارستان بزرگ دزفول با ۸۱۰ مترمربع زیربنا و ۲۲ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری هستند.

وی اضافه کرد: همچنین بخش بستری اعصاب و روان مردان بیمارستان بزرگ دزفول با ۶۹۳ مترمربع و ۱۹ میلیارد تومان، پاویون پزشکان بیمارستان بزرگ دزفول در ۸۲۰ مترمربع و ۱۶ میلیارد تومان و پایگاه اورژانس شهری مهرشهر با ۲۱۰ مترمربع و ۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسند.