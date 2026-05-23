دولت تلاش کرده است با اتخاذ ۴ رویه واردات با صادرات خود، با صادرات دیگری، بدون انتقال ارز و تهاتر، واردات کالاها، با اولویت کالا‌های اساسی را تسهیل کند.

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، تهاتر کالا، واردات در برابر صادرات و بدون انتقال ارز؛روش‌هایی که این روزها بیشتر از قبل در تجارت خارجی به کار گرفته می‌شوند. مسیرهایی متنوع برای تأمین کالا و مواد اولیه؛ از استفاده از ارز حاصل از صادرات گرفته تا مبادله مستقیم کالا با کالا.

مسئولان می‌گویند این مدل‌ها می‌تواند روند تجارت را روان‌تر و دست فعالان اقتصادی را برای تأمین نیازهای تولید و بازار بازتر کند.