آقای عماد مردانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تامین مواد اولیه مورد نیاز در صنایع ریلی کشور افزود: صنعت ریلی به عنوان هد اصلی حمل و نقل ریلی در کشور فعالیت می‌کند که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در صنایع فولادی کشور به وجود آمده، تاثیر مستقیم دراین صنعت گذاشته است که بطور طبیعی در تامین مواد اولیه کارخانجات ریلی دچار مشکل شدیم.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در صنعت حمل و نقل ریلی نیز به دلیل اینکه عمده صنایع فولادی کشور از مبادی تخلیه و بارگیری صورت می‌گیرد، متاسفانه در این حوزه نیز دچار مشکل شدیم.

عضو انجمن همگن صنایع ریلی گفت: در واقع با آسیبی که در جنگ تحمیلی سوم به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان وارد شد، متاسفانه بخشی از واگن‌های حمل و نقل ریلی ما که درعمل کارشان حمل مواد معدنی بود، دچار مشکل شدند.

وی افزود: از طرف دیگر واگن‌هایی که مسئولیت حمل کانتینر از بنادر را به قلب کشور داشتند، این‌ها نیز به دلیل محاصره دریایی که اتفاق افتاده با مشکلاتی مواجه شدند.

مردانی گفت: اکنون آنچه برای ما محرز است، اینکه امروز اگر نگاه ما به صنعت ریلی کشور به عنوان یک ظرفیت ویژه باشد، می‌توانیم محاصره ناجوانمردانه آمریکا برعلیه کشورمان را با استفاده از صنعت ریلی و با اتصال خطوط شبکه ریلی به کشور‌های همسایه از جمله حوزه سی آی اس دور بزنیم و یا از مسیر افغانستان می‌توانیم خط ریلی ابریشم سابق را احیا کنیم.

وی افزود: در واقع می‌توانیم در شرایط کنونی عمده نیاز کشور را از طریق حمل ریلی به داخل کشور انجام بدهیم و به واسطه بهره مندی از ظرفیت ریلی، تحریم دریایی را خنثی کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره تداوم خط تولید نیز گفت: اکنون بخشی از موادی که برای احیا و بازسازی و تعمیرات واگن‌ها استفاده می‌شود بویژه در حوزه پتروشیمی دچار مشکل شده‌ایم. بخش دیگری هم که مربوط به حوزه فولاد است در تامین مواد اولیه آن حوزه نیز امروز دچار مشکل شده‌ایم، اما با همه این شرایط باز هم می‌توانیم به تداوم تولید ادامه دهیم، اما باید با سرعت کم حرکت کنیم.

وی افزود: با وجود همه مشکلات اگر بتوانیم بار را از روی جاده به روی ریل شیفت کنیم و یا بار بین المللی را از طریق خطوط حمل و نقل ریلی راه بندازیم، رفع این مشکلات برای کشور ما سخت نخواهد بود.

مردانی درباره اینکه تامین مواد اولیه ما از طریق بازار آزاد است گفت: متاسفانه تامین مواد اولیه در حوزه روانکاری که در صنعت ریلی استفاده می‌شود، تمام آنها از طریق بازار آزاد است و در حوزه فلزات نیزعمده قطعات یدکی مورد نیاز در این صنعت مربوطه به حوزه فلزاتی است که تامین کننده اصلی آن که تامین کننده عمده فولاد کشور است، در جنگ تحمیلی دچار آسیب شده که به واسطه آن نیز این صنعت در این کشور دچار مشکلات شدیدی شده است.

وی افزود: بنابراین افزایش شدید قیمت فولاد و پتروشیمی بر این بازار نیز یک اثر مستقیم گذاشته است.