به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با حضور در منزل پاسدار شهید مدافع حرم، «صمد قلعهجوقی»، با همسر و فرزندان این شهید بزرگوار دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که به منظور تکریم خانواده شهدا انجام شد، مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ ضمن تجلیل از فداکاریهای شهید قلعهجوقی گفت: عزت امروز ما مدیون ازخودگذشتگی شهدایی است که با ایمانی قلبی در دفاع از حریم اهلبیت (ع) ایستادگی کردند.
وی همچنین صبر و همراهی خانواده این شهید را ستود و آن را پشتوانهای ارزشمند برای تداوم مسیر شهدا دانست و با تقدیم لوح سپاس، از ایستادگی این خانواده تجلیل کرد.
این دیدار با تأکید بر رسیدگی به مشکلات و دغدغههای خانواده شهدا به پایان رسید.