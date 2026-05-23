به مناسبت گرامیداشت حماسه سوم خرداد و سالروز فتح خرمشهر ۲۱۷ عنوان برنامه با فراوانی ۲ هزار و ۳۷۰ برنامه در استان همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت روز مقاومت، ایثار و پیروزی افزود: به مناسبت چهل‌وچهارمین سالروز آزادسازی خرمشهر، برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و تبیینی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح، خانواده‌های معظم شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس در سطح استان پیش بینی شده است.

سردار بهاریان تأکید کرد: از جمله برنامه‌های شاخص می‌توان به اعزام نمادین رزمندگان اسلام به جبهه با حضور حدود ۸۰۰ نوجوان و بدرقه خانواده‌ها اشاره کرد که در شامگاه یکشنبه سوم خرداد از میدان امام خمینی تا موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

او با بیان اینکه در برنامه‌ریزی‌های امسال به مناسبت‌های مذهبی نیز توجه ویژه شده است، تصریح کرد: با توجه به تقارن ایام گرامیداشت سوم خرداد با سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر(ع) تلاش شده است تمامی برنامه‌ها با رعایت حرمت این ایام و با رویکرد معنوی و فرهنگی برگزار شود.

وبهاریان گفت: یکی از مهم‌ترین محور‌های برنامه‌های امسال توجه به جهاد تبیین و بازخوانی درس‌ها و دستاورد‌های عملیات بیت‌المقدس است تا نسل جوان بیش از پیش با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام و نقش وحدت ملی در پیروزی‌های دوران دفاع مقدس آشنا شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همدان همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی و هنرمندان متعهد در تبیین حماسه سوم خرداد تاکید کرد و گفت: تولید آثار هنری، برنامه‌های فرهنگی، نشست‌های روایتگری و گفتمان‌محور با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.