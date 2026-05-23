ارتقای ایمنی جادههای تهران با ۳۸۵ کیلومتر روشنایی جدید
مدیرکل راهداری استان تهران از تکمیل عملیات روشنایی ۳۸۵ کیلومتر از محورهای پرتردد این استان خبر داد. این اقدام در راستای افزایش ایمنی و کاهش تصادفات انجام شده و ۳۳ کیلومتر دیگر نیز در دست اجراست.
؛ مهرداد جهانی افزود: با توجه به اهمیت بالای محورهای مواصلاتی بخصوص آشکار سازی نقاط حادثه خیز تعمیر و اصلاح چراغهای روشنایی و نقطهای ۳۸۵ کیلومتر از استان تهران تعمیر و اصلاح گردید.
وی با بیان اینکه روشنایی جاده هاموجب افزایش ایمنی رانندگان و کاربران جادهای میشود: اذعان داشت: عملیات تعمیر و روشنایی محورهای استان تهران با فعالیت ۹ اکیپ در حال اجرا است که ۹۰ درصد تعمیر و راه اندازی شده است و در همین راستا نیز ۲۳ مورد روشنایی مقطعی در تقاطعها و نقاط پرتصادف نصب و راه اندازی شده است.
مهرداد جهانی با اشاره به نقش مهم جادههای استان تهران به عنوان شاهراهها، افزود: سفرها به صورت شبانه روز در استان در جریان است به همین منظور نقش سیستمهای روشنایی برای ارتقاء ایمنی راهها بسیار حائز اهمیت است.
این مقام مسئول با بیان اینکه همچنان تعمیر و اصلاح روشنایی در حال انجام است افزود: در کلیه محورهای مواصلاتی بخصوص آزاد راهها و بزرگراههای کل استان عملیات تعمیر و روشنایی محورهای (تهران – قم، تهران – ساوه، تهران – فیروزکوه انجام پذیرفته است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران تصریح کرد: هم اکنون در طول محورهای استان تهران ۳۸۵ کیلومتر سیستم روشنایی نصب شده و ۳۳ کیلومتر دیگراعم از محور قلعه خواجه (حصارک) به طول ۴ کیلومتر، اورین به طول ۲ کیلومتر ساران کیلان به طول ۸ کیلومتر و شریف آباد به طول ۱۹ کیلومتر نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد و امیداوریم در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز، پروژههای لازم در طول راههای استان اجرا و به بهره برداری برسد.
جهانی در پایان به جادههای استان تهران اشاره کرد و اظهار داشت: اقبال و استقبال عموم کاربران جادهای برای تردد از سطح محورها ارتباطی استان بالا است از این رو امیدواریم شاهد ارتقاء ایمنی، کاهش تصادقات و سوانح رانندگی در سطح محورهای استان باشیم.