راه اندازی بازارچه عرضه مستقیم محصولات مشاغل خانگی در بهمئی
نمایشگاه و بازارچه عرضه مستقیم محصولات مشاغل خانگی با اشتغالزایی بیش از ۱۰۰ نفر در شهرستان بهمئی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد؛ مجری بنیاد علوی در استان گفت: این نمایشگاه با هدف توسعه بازار و بازار رسانی محصولات تولیدی حاصل از طرحهای اشتغال زایی بنیاد علوی در شهرستان بهمیی ایجاد شد که با اجرای این طرح برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغالزایی ایجاد شد.
علی نیکبخت افزود: در تولید این محصولات و برپایی این بازارچه تمرکز بر تولید محصولات جایگزینِ محصولات پلاستیکی و یکبار مصرف است.
وی ادامه داد: این محصولات از مواد اولیه بومی و شاخ و برگ درختان در قالب، ظرف آشپزخانه، جای نان، سفره، و دیگر محصولات محلی تولید شده اند.
مجری برنامههای بنیاد علوی تاکید کرد: امسال با تمرکز بر حمایت از طرحهای تولیدی جایگزین محصولات پلاستیکی و بوم گردیها و محصولات کم آب بر در استان فعالیت ها و برنامه های متنوعی اجرا می شود.
حمایت از کسبوکارهای خرد و خانگی از اولویتهای بنیاد علوی است و در سه سال گذشته با حمایت از راهاندازی و توسعه ۱۴۰ هزار کسب و کار، ۳۰۰ هزار شغل مستقیم در کشور ایجاد شده است.