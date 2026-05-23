سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره به تشدید تخلفات سد معبر در معابر اصلی اهواز اظهار کرد: این وضعیت در بلوار پاسداران به سمت زرگان بسیار تشدید شده است، همچنین این معضل از خیابان کارگر تا نهج‌البلاغه و شهید هاشمی در حال سرایت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا عالیپور بیان کرد: وضعیت سد معبر و ترافیک در اهواز روزبه‌روز بحرانی‌تر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بلوار پاسداران (شهید سلیمانی) در مسیر منتهی به زرگان، عملا تردد خودرو‌ها سخت شده است. شرایط به مرحله‌ای رسیده که میدان کارگر، خیابان کارگر، خیابان نهج‌البلاغه، میدان پنج نخل، بلوار آیت الله بهبهانی و ... درگیر سرایت سد معبر هستند.

سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز افزود: هر چند در حال برخورد و جلوگیری از گسترش این معضل به دیگر نقاط هستیم، اما با توجه به اینکه ساختار نظام‌مندی در قانون شهرداری‌ها برای برخورد قهری با تخلفات شهری پیش‌بینی نشده است اگر شهرداری‌ها بدون هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی در این زمینه اقدام کنند و درگیری فیزیکی رخ دهد، از پشتوانه مراجع قضایی برخوردار نیستند، بنابراین با هماهنگی پلیس، در حال اقدام و جلوگیری از گسترش این معضل هستیم، اما مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و وضعیت بسیار نامناسبی است.

عالیپور با تأکید بر لزوم جلوگیری از تنش در رفع سد معبر گفت: در حال تنظیم قرارداد جامعی برای اقدام ثابت و منظم با همکاری پلیس هستیم تا این معضل را رفع کنیم.