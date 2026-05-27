عروسی روستایی در منطقه قره داغ

سنت ازدواج در روستا‌های قره داغ عموما میان اقوام یا روستا‌های همجوار انجام می‌شود. کارت دعوت عروسی بین تمامی اهالی روستای محل سکونت داماد و آشنایان در روستا‌های همجوار توزیع می‌شود و همه برای ضیافت عروسی دعوت می‌شوند. مراسم حنابندان شب قبل عروسی در خانه عروس با حضور زنان هر دو خانواده برگزار می‌شود. مراسم عروسی در گذشته از چند روز تا هفته‌ها به طول می‌انجامید، اما در زمان حال مراسم در یک روز از ۱۰ صبح تا اخرشب به صرف ناهار، شیرینی و شام برگزار می‌شود. موسیقی مراسم توسط «عاشیق» نواخته می‌شود که در قدیم ۷۲ موسیقی بوده و امروزه به ۱۲۰ آهنگ رسیده است. برای نواختن هر موسیقی یکی از مهمانان به عاشیق شادباش می‌دهند و جوانان به پایکوبی می‌پردازند. مراسم عروسی روستایی با لباس‌های محلی رنگارنگ بانوان جلوه‌ای زیباتر به خود می‌گیرد. یکی دیگر از رسوم عروسی سنتی این منطقه، آیین کشتی سنتی (قچی سالما) در میدان روستا یا خانه است که با آهنگ‌های رزمی و حماسی اجرا می‌شود. داماد در انتهای مراسم با «ساقدوس و سولدوش» که از دیگر رسوم سنتی است به میان مهمان‌ها می‌آید و مهمانان بعد از تقدیم هدیه برای عروس و داماد آرزوی خوشبختی می‌کنند و شب به خانه خود می‌روند.

عکاس : سعید قاسمی