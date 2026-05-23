وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد؛ ایران و پاکستان مصمم هستند که سطح مبادلات اقتصادی بین دو کشور را به چند برابر سطح فعلی ارتقاء دهند.

غلامرضا نوری امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اتخاذ راهکارهایی برای افزایش سطح تعامل و مبادلات اقتصادی به ویژه در عرصه کشاورزی در دیدار دیشب با وزیر کشور پاکستان خبر داد و تصریح کرد: راهکارهای ارائه شده در این دیدار، در صورت اجرای مطلوب قطعا باعث توسعه تعاملات بین دو کشور خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مبادلات تجاری ایران و پاکستان هم اکنون حدود یک میلیارد دلار است اما دو کشور مصمم هستند که این رقم به ۳ برابر افزایش یابد.

نوری با بیان اینکه ظرفیت های لازم برای ارتقاء همکاری ها بالاست، افزود: به کار گیری این ظرفیت ها و افزایش تعاملات نیازمند یک سری هماهنگی هایی است که بخشی از آن به وزارت کشور پاکستان مرتبط است و راهکارهایی برای توسعه تجارت ارائه شده است.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: ایران و پاکستان علائق و نقاط اشتراک فراوانی در عرصه های گوناگون دارند که زمینه را برای افزایش همکاری های اقتصادی فراهم می سازد.

غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان دیروز جمعه اول خردادماه در تهران دیدار و گفتگو کردند.