خروج توده ۱۵ کیلوگرمی از شکم یک بیمار در مشهد
توده ۱۵ کیلوگرمی در بیمارستان قائم (عج) مشهد با موفقیت از شکم بیمار خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، و به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمار مردی ۳۷ ساله بود که با شکایت از وجود توده بزرگ در ناحیه شکم و علائم ناشی از آن به بیمارستان مراجعه کرده بود.
با حضور تیم تخصصی جراحی عمومی، متخصصان بیهوشی، توده ۱۵ کیلوگرمی از شکم بیمار خارج شد و بیمار پس از پایان عمل به بخش مراقبتهای پس از عمل منتقل شد.
وضعیت عمومی بیمار در حال حاضر رضایتبخش ارزیابی شده است.
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج) به عنوان یکی از بزرگترین مراکز درمانی شرق کشور و قطب ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد است که خدمات پیشرفته درمانی به بیماران ارائه میدهد.