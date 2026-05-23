به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، و به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمار مردی ۳۷ ساله بود که با شکایت از وجود توده بزرگ در ناحیه شکم و علائم ناشی از آن به بیمارستان مراجعه کرده بود.

با حضور تیم تخصصی جراحی عمومی، متخصصان بیهوشی، توده ۱۵ کیلوگرمی از شکم بیمار خارج شد و بیمار پس از پایان عمل به بخش مراقبت‌های پس از عمل منتقل شد.

وضعیت عمومی بیمار در حال حاضر رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز درمانی شرق کشور و قطب ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد است که خدمات پیشرفته درمانی به بیماران ارائه می‌دهد.