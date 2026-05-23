به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ فرهاد جهانیان در نشست کارگروه تنظیم بازار این شهرستان، با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در حوزه آرد و نان افزود: با هدف پیشگیری از اختلال در عرضه نان در شرایط اضطراری، ۳۶ واحد نانوایی در سطح شهرستان به سیستم سوخت جایگزین مجهز شده‌اند و به‌زودی ۱۲ واحد دیگر نیز به این تجهیزات مجهز خواهند شد.

او از تشکیل «قرارگاه نظارت بر بازار» همزمان با سراسر کشور در این شهرستان خبر داد و تأکید کرد: در قالب این قرارگاه، ۴ اکیپ مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، به شکل مستمر بر روند عرضه محصولات و کالا‌های اولویت‌دار نظارت می‌کنند.

‌

جهانیان همچنین با تاکید بر ثبات در بازار اقلام پروتئینی تصریح کرد: مرغ گرم به شکل روزانه و با قیمت مصوب استانی در سطح شهرستان توزیع می‌شود.

‌

رئیس کارگروه تنظیم بازار رزن افزود: قیمت مصوب استان، ملاک نهایی فروش است و هر گونه عرضه مرغ با قیمتی فراتر از نرخ تعیین‌شده، مصداق بارز گران‌فروشی بوده و با متخلفان بدون اغماض و طبق قانون برخورد خواهد شد.