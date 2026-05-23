سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی اعلام کرد:با موافقت سازمان برنامه و بودجه، مسیر تازه‌ای برای تکمیل سریع‌تر طرح‌های بیمارستانی از طریق مشارکت بخش خصوصی در حال نهایی شدن است.

همکاری سازمان برنامه و بودجه برای شتاب‌بخشی به بیمارستان‌سازی

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، علی نوذرپور مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از برنامه این سازمان برای بهره‌‍‌مندی از روش مشارکت‌های عمومی- خصوصی (PPP) به منظور تسریع در اجرای طرح های ساختمان‌های عمومی و دولتی خبر داد.

نوذرپور گفت: سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی با روش مشارکت‌های عمومی- خصوصی (Public Private Partnership) که در برخی کشورهای دنیا از جمله ترکیه نیز این روش برای تسریع در طرح های ساختمانی به کار گرفته شده است، تلاش می کند، به تکمیل طرح های ساختمانی عمومی و دولتی سرعت بدهد.

وی افزود: باتوجه به مسئله اعتبارات در قانون بودجه و محدودیت بودجه دولتی، بهره‌مندی از منابع بخش خصوصی در اجرای طرح های ساختمانی امری اجتناب ناپذیر است.