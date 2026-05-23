نفرات اعزامی به مسابقات پاراکانو و آب‌های آرام زیر ۲۳ سال و جوانان قهرمانی آسیا - قزاقستان مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات پاراکانو و آب‌های آرام زیر ۲۳ سال و جوانان قهرمانی آسیا از ۱۴ خرداد در قزاقستان آغاز می‌شود.

ملی‌پوشان ایران نیز ۸ خرداد عازم این رقابت‌ها خواهند شد.

بر این اساس ترکیب تیم اعزامی به مسابقات اعلام شد.

احمدرضا طالبیان مربی، رعنا بهلولی کمک مربی و رضا صابونچی سرپرست تیم اعزامی هستند.

در بخش پاراکانو؛ شهلا بهروزی‌راد، سعید حسین‌پور، مسعود قیصری، اسلام جاهدی و الیاس برکی نفرات تیم ملی ایران در این رقابت‌ها هستند.

در بخش آب‌های آرام؛ مریم آقایی، نیکا نجفی‌زاده و ترنم اکبرزاده در بخش کایاک بانوان، آیلین اشتری و نسترن خیرالهی در کانوی بانوان، عباس حسینی، ابوالفضل جنتی، امیررضا برزگر، داریوش محمدی، محراب آسایش خورشید و امیررضا اولادیان در کایاک آقایان و سهیل بیاتی در کانوی آقایان ورزشکاران اعزامی به این مسابقات هستند.