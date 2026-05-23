ترکیب تیمهای پاراکانو و آبهای آرام زیر ۲۳ سال و جوانان در قهرمانی آسیا
نفرات اعزامی به مسابقات پاراکانو و آبهای آرام زیر ۲۳ سال و جوانان قهرمانی آسیا - قزاقستان مشخص شدند.
ملیپوشان ایران نیز ۸ خرداد عازم این رقابتها خواهند شد.
بر این اساس ترکیب تیم اعزامی به مسابقات اعلام شد.
احمدرضا طالبیان مربی، رعنا بهلولی کمک مربی و رضا صابونچی سرپرست تیم اعزامی هستند.
در بخش پاراکانو؛ شهلا بهروزیراد، سعید حسینپور، مسعود قیصری، اسلام جاهدی و الیاس برکی نفرات تیم ملی ایران در این رقابتها هستند.
در بخش آبهای آرام؛ مریم آقایی، نیکا نجفیزاده و ترنم اکبرزاده در بخش کایاک بانوان، آیلین اشتری و نسترن خیرالهی در کانوی بانوان، عباس حسینی، ابوالفضل جنتی، امیررضا برزگر، داریوش محمدی، محراب آسایش خورشید و امیررضا اولادیان در کایاک آقایان و سهیل بیاتی در کانوی آقایان ورزشکاران اعزامی به این مسابقات هستند.