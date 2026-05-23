به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،در پی دغدغه‌های مطرح شده از سوی دانش‌آموزان، اولیای گرامی و فرهنگیان استان پیرامون شیوه برگزاری آزمون‌های پایان سال، مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی از غیر حضوری شدن شیوه برگزاری امتحانات پایه‌های هفتم ،هشتم، نهم و دهم خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ضمن تأکید بر اهمیت آرامش روانی خانواده‌ها و دانش‌آموزان در ایام امتحانات، اظهار کرد: «ما همواره صدای دغدغه‌مند دانش‌آموزان و نگرانی‌های به‌حق خانواده‌های محترم را شنیده‌ایم. در همین راستا و با هدف کاهش فشار روانی و تسهیل شرایط در ایام پایانی سال تحصیلی، پیشنهاد تغییر شیوه برگزاری آزمون‌های پایه‌های هفتم تا دهم به صورت غیرحضوری مطرح گردید.»

وی در ادامه با اشاره به نقش حمایتی مسئولان ارشد استان افزود: «این تصمیم با درایت و نگاه ویژه استاندار محترم و اعضای شورای تأمین استان به سرانجام رسید. حمایت‌های ایشان و توجه ویژه به شرایط دانش‌آموزان و معلمان، نشان‌دهنده اولویت داشتن سلامت و آرامش جامعه آموزشی استان است.»

مدیرکل آموزش و پرورش استان ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی معلمان و صبوری اولیا تصریح کرد: «همدلی میان مدیریت آموزشی استان، شورای تأمین و خانواده‌ها، همواره گره‌گشای چالش‌های ما بوده است. امیدواریم با این تغییر، دانش‌آموزان عزیز بتوانند با تمرکز بیشتر و در محیطی آرام، به رقابت علمی بپردازند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «جزئیات اجرایی، فنی و نحوه برگزاری این آزمون‌ها مطابق ماده ۹۷ آیین نامه امتحانات به شورای مدرسه و مدیران مدارس تفویض اختیار شده است، زمان برگزاری امتحانات پایه های هفتم تا دهم از نهم لغایت ۳۰ خرداد ماه خواهد بود و جزییات آن از طریق مدارس به اطلاع کلیه دانش‌آموزان و خانواده‌های گرامی خواهد رسید.»

شایان ذکر است که این تصمیم تنها شامل پایه‌های هفتم تا دهم بوده و دانش‌آموزان یازدهم و دوازدهمی عزیز می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به اطلاعیه‌های بعدی توجه نمایند.