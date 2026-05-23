به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب‌های «اردک سرخ» سروده سعیده موسوی‌زاده، «آزمایش‌های شگفت‌انگیز» نوشته کریستال چترتن و ترجمه معصومه کلاگر، «برش بزن بچسبون» اثر محمدعلی کشاورز، «زیبا صدایم کن» و «پرواز کن کوتی کوتی» هر دو به نویسندگی فرهاد حسن‌زاده، از جمله آثار پرفروش این نمایشگاه به شمار می‌رود.

همچنین کتاب «تپش» نوشته رفیع افتخار، «خداحافظ عمو میر» به نویسندگی حمید نوایی‌لواسانی، «راهزنان و اسیران بیابان» نوشته محمد میرکیانی از مجموعه «گنج قصه‌ها»، «سر سری دس دسی» نوشته زهره پریرخ، «لطفا بگو لطفا» به نویسندگی مو ویلمز و ترجمه زهرا احمدی نیز در فهرست آثار پرفروش نمایشگاه مجازی کتاب تهران قرار دارند.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با شعار «بخوانیم برای ایران» از ۲۶ اردیبهشت آغاز شده و تا ۴ خرداد ۱۴۰۵ در پایگاه book.icfi.ir ادامه دارد.

بر اساس این خبر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، آثار خود را با تخفیف ۱۵درصدی در پایگاه دیجی‌کانون نیز عرضه می‌کند.

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان با حضور ناشران حوزه کودک و نوجوان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران ادامه دارد.