هشدار سطح زرد هواشناسی در استان مرکزی؛ وزش باد شدید و احتمال گردوخاک طی روزهای آینده
اداره کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد شماره سیزده، از افزایش گرادیان فشاری و بهدنبال آن وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گردوخاک محلی و احتمال انتقال گردوخاک از مناطق غربی کشور طی روزهای یکشنبه تا سهشنبه خبر داد.
اداره کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد شماره سیزده اعلام کرد: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی، به دلیل افزایش گرادیان فشاری، طی روزهای آینده شاهد افزایش سرعت وزش باد و خیزش گردوخاک در سطح استان خواهیم بود.
بر این اساس، این سامانه از روز یکشنبه سوم خرداد هزار و چهارصد و پنج آغاز شده و تا سهشنبه پنجم خرداد ادامه خواهد داشت.
در روز یکشنبه، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی ساعات احتمال گردوخاک و همچنین رگبار پراکنده همراه با رعد و برق در نوار شمالی استان پیشبینی میشود. در روزهای دوشنبه و سهشنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در اغلب مناطق استان مورد انتظار است.
همچنین طی این مدت شرایط برای خیزش گردوخاک محلی از مناطق مستعد استان و در برخی ساعات انتقال گردوخاک از نواحی غربی کشور به داخل استان فراهم خواهد بود.
مناطق تحت تأثیر این سامانه شامل اراک، شازند، خنداب، کمیجان، آشتیان، تفرش، خمین، دلیجان، زرندیه، ساوه، غرقآباد، فراهان و محلات اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، احتمال آسیب به سازههای سبک و ناپایدار، شکستن درختان فرسوده و پرتاب اشیا از ارتفاع، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی وجود دارد. همچنین در مناطق شمالی استان بهویژه نواحی کوهستانی، احتمال وقوع رعد و برق و رگبارهای پراکنده نیز دور از انتظار نیست.
اداره کل هواشناسی استان مرکزی در پایان توصیه کرد: استحکامبخشی به سازههای سبک مانند گلخانهها، تابلوهای تبلیغاتی و داربستها، پرهیز از تردد و فعالیت در ارتفاعات، خودداری گروههای حساس از حضور در فضای باز در زمان کاهش کیفیت هوا و آمادگی دستگاههای اجرایی ذیربط در دستور کار قرار گیرد.