به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در نشست روابط عمومی‌های استان، با اشاره به اینکه هنر روابط عمومی‌ها باید برجسته کردن نقاط قوت در هر خبر باشد، گفت: خبر‌های بد و ناامید کننده را همه زود منتشر می‌کنند و نیازی نیست که شما خودتان را برای انتشار آن به زحمت بیاندازید، اما تزریق روحیه امید، کاری است که کشور بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.

هادی حق شناس افزود: ما در جایگاه مسئولان نظام، وظایف بسیار مهمی در تولید اخبار داریم، اما این امر به این معنا نیست که دیگران وظیفه‌ای ندارند، همه مسئولند برای رسیدن کشور به جایگاه درست تلاش کنند و ما مسئولان وظایف بیشتری داریم.

حمید خواجه نژاد مشاور وزیر و رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور هم که مهمان این نشست بود، گفت: روابط عمومی‌ها باید مردم دار باشند و در مقابل سونامی اخبار منفی، امید آفرینی کنند و این هنریست که باعث افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.

کمبود نیرو، پایین بودن حقوق و مزایای روابط عمومی‌ها و مشخص نبودن وضعیت استخدام از جمله مواردی بود که روابط عمومی‌ها در این نشست مطرح کردند.