به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «قهرمان ایران» شبکه ورزش میزبان علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، مهرداد علیقارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، پیام احمدی کشتی گیر فرنگی کار و دارنده چندین عنوان قهرمانی کشوری، دارنده مدال‌های طلا و نقره در مسابقات آسیایی و جهانی و در ادامه افسانه حسامی فرد اولین زن کوهنورد فاتح قله کی ۲ و چهارمین زن فاتح قله‌های اورست و دماوند خواهد بود.

این قهرمانان با حضورشان در برنامه فرصت دارند تا رأی بیشتری از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۳ و روبیکا را به خود اختصاص دهند تا در آیین بزرگداشت «قهرمان ایران» رونمایی شوند.