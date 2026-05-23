پخش زنده
امروز: -
برنامه «قهرمان ایران» امروز با حضور رئیس فدراسیون هندبال و رئیس فدراسیون تنیس روی میز ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه ورزش سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «قهرمان ایران» شبکه ورزش میزبان علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، مهرداد علیقارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، پیام احمدی کشتی گیر فرنگی کار و دارنده چندین عنوان قهرمانی کشوری، دارنده مدالهای طلا و نقره در مسابقات آسیایی و جهانی و در ادامه افسانه حسامی فرد اولین زن کوهنورد فاتح قله کی ۲ و چهارمین زن فاتح قلههای اورست و دماوند خواهد بود.
این قهرمانان با حضورشان در برنامه فرصت دارند تا رأی بیشتری از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۳ و روبیکا را به خود اختصاص دهند تا در آیین بزرگداشت «قهرمان ایران» رونمایی شوند.