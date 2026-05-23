سه پویش «نذر قربانی»، «اطعام علوی» و «به عشق علی (ع)» ویژه دهه امامت و ولایت در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می‌شود.

گفت: پویش «نذر قربانی» با هدف جمع‌آوری دام زنده، گوشت قربانی و کمک‌های نقدی و غیرنقدی و توزیع سریع آن میان نیازمندان واقعی اجرا می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل کمیته امداد استان، در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای اجرای ویژه برنامه های عید قربان و عید قدیر با اشاره به در پیش بودن دهه امامت و ولایت، و برپایی سه پویش ویژه

علی‌اصغر قلی‌پور، افزود: همچنین در پویش «اطعام علوی»، با همکاری مراکز نیکوکاری، هیات‌های مذهبی و نهاد‌های فرهنگی، پخت و توزیع غذای گرم در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر سیره امیرالمؤمنین (ع) به‌عنوان پدر یتیمان، پویش «به عشق علی (ع)» را برای حمایت از ۷ هزارو ۸۰۰ یتیم و فرزند محسنین استان، حیاتی خواند و خواستار تلاش همگانی برای جذب حامیان بیشتر برای این قشر شد.

مدیرکل کمیته امداد استان بر لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، دامپزشکی، صداوسیما و حج و زیارت تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده از طریق تریبون‌های نماز جمعه و تجمعات مردمی برای جلب مشارکت‌های مردمی ضروری است.

قلی‌پور با اشاره به اهمیت نظارت‌های بهداشتی، اضافه کرد: همه ذبح‌های قربانی باید با هماهنگی اداره دامپزشکی و تحت نظارت دقیق صورت گیرد.

وی افزود: شماره تماس ۱۵۱۲ برای هماهنگی جهت ذبح بهداشتی در مناطق مختلف، به‌ویژه مناطق صعب‌العبور روستایی در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی استان هم در این جلسه با بیان اینکه هم‌اکنون بسیاری از هیات‌های مذهبی استان به‌صورت خودجوش در ایام عید قربان و غدیر اقدام به طبخ و توزیع غذای گرم می‌کنند، آمادگی این سازمان را برای بسیج ظرفیت روحانیون و مساجد جهت ترویج فرهنگ نذر قربانی اعلام کرد.