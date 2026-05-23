قرار دادن گاز زغال داخل چادر مسافرتی برای گرم کردن فضای چادر موجب مرگ عمو و عموزاده در یکی از روستاهای بخش سردرود رزن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: بر اساس اظهارات بستگان، پس از میهمانی جمعه شب، مرد ۵۰ ساله به همراه برادر زاده ۳۵ ساله اش با دایر کردن چادر داخل حیاط خانه و قرار دادن زغال داخل آن، دچار مسمویت با گاز شده و به خواب ابدی میروند.
محمد مالمیر افزود: ۱۷ نفر سال ۱۴۰۴ در همدان به علت مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن فوت کردند که این آمار در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۰ نفر بوده است.
او تأکید کرد: خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن با وجود قرار داشتن در دومین ماه بهار و گرم شدن تدریجی هوا، جدی است.
مالمیر از شهروندان خواست در صورت استفاده از وسایل گرمایشی، سالم بودن دودکش و لوله بخاری، نداشتن نشتی و تهویه مناسب محیط را مورد توجه قرار دهند.