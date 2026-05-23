به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار علی اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان مستقر در یکی از مرزها، با اشراف و رصد اطلاعاتی به یک دستگاه خودرو مظنون و جهت بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مرزبانان در بررسی بار خودرو، تعداد ۴۴ دستگاه ماهواره استارلینک به همراه متعلقات مربوطه که با هدف اقدامات ضد امنیتی در کشور توسط عناصر مزدور تهیه شده بود، کشف کردند.

فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: در این رابطه یک متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف که متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار جاویدان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این ماهوار‌های کشف را ۲۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند،تصریح کرد: تلاش اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل این پرونده ادامه دارد.