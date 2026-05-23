

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علینقی ایمانی با بیان اینکه باوجود تحویل بیش از یک میلیون و هفتصد هزار تن گندم به سیلوهای دولتی، هنوز پولی به کشاورزان پرداخت نشده است، هشدار داد: ادامه این روند علاوه بر افزایش فشار معیشتی بر گندمکاران، می‌تواند بخشی از محصول را به سمت بازار سیاه سوق دهد و چرخه تولید سال زراعی آینده را نیز با تهدید جدی مواجه کند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، بهای گندم باید حداکثر ۲۴ ساعت پس از تحویل به حساب کشاورز واریز شود، تصریح کرد: تا صبح دیروز جمعه هیچ پرداختی به گندمکاران انجام نشده و این درحالی است که کشاورزان برای تامین هزینه‌های زندگی، بازپرداخت بدهی‌های بانکی، تهیه نهاده‌ها، ازدواج فرزندان و سایر مخارج ضروری روی پول گندم حساب کرده‌اند.

ایمانی هشدار داد: وقتی کشاورز نتواند نقدینگی مورد نیاز خود را در زمان مناسب تامین کند، بخشی از محصول ممکن است به جای ورود به چرخه خرید تضمینی، راهی بازارهای غیررسمی شود که در سال جاری نیز تا حدی مشاهده شد.

وی با تاکید بر اینکه حمایت واقعی از تولید ملی در گرو تامین به‌موقع منابع خرید تضمینی است، گفت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، با افزایش حجم برداشت در استان‌های دیگر، دولت در پرداخت مطالبات با چالش بیشتری روبه‌رو خواهد شد.