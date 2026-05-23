حادثه تلخ در روستای قلعه آقا حمید؛
کشاورز ۴۴ ساله بر اثر گیر کردن در تیلر دچار قطع عضو شد
این کشاورز بر اثر حادثه هنگام کار با دستگاه تیلر یک کشاورز ۴۴ ساله دچار قطع عضو از ناحیه مچ پا و شکستگیهای متعدد شد و با وضعیت وخیم به بیمارستان منتقل گردید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، این حادثه زمانی رخ داد که کشاورز ۴۴ ساله حین کار با دستگاه تیلر دچار سانحه شد و بخشی از اندام تحتانی وی در دستگاه گیر کرد.
با اعلام این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، بلافاصله کارشناسان پایگاه اورژانس آستانه شازند به محل اعزام شدند.
بر اساس این گزارش، تیم اورژانس پس از رسیدن به محل حادثه، اقدامات تخصصی پیشبیمارستانی از جمله کنترل خونریزی و ثابتسازی اندامها را برای مصدوم انجام دادند.
مصدوم پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، با وضعیت وخیم و تحت مراقبتهای ویژه به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شد و هماکنون تحت درمان قرار دارد.