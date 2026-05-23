به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مزایده سراسری ۳۰۳ اموال منقول از روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا سه شنبه ۵ خرداد ادامه خواهد داشت، در این مزایده ۳۰ استان حضور دارند و ۱۸۰۰ پارتی انواع کالا با قیمت پایه بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد ریال عرضه شده است.

انواع وسایط نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودرو‌های سواری ایرانی و خارجی، انواع لوازم یدکی، انواع لوازم خانگی برقی و غیر برقی و قطعات، طلا، سکه، نقره، انواع ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی، اقلام سریع الفساد خوراکی (روغن، چای، برنج، خشکبار و ...)، انواع منسوجات، انواع لوازم الکتریکی و الکترونیکی، انواع لوازم خرازی انواع ساعت و اکسسوری، دخانیات، لوازم و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، انواع لوازم و تجهیزات ساختمانی، انواع لوازم تحریر، لوازم و تجهیزات مخابراتی، موبایل و لوازم جانبی، لپ تاپ و لوازم جانبی، پوشاک، کیف و کفش، اجزا و قطعات دستگاه‌های رمز ارز، مواد شیمیایی و پتروشیمی، ابزارآلات و ماشین آلات کشاورزی، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، دستگاه‌های خط تولید و صنعتی در این مزایده عرضه شده است.

بر اساس اطلاعات جدول زمان بندی، علاقه مندان می‌توانند با دریافت اطلاعات مزایده از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت به نشانی eauc.setadiran.ir و یا تارنمای سازمان اموال تملیکی، از کالا‌های عرضه شده بازدید به عمل آورده و پیشنهاد‌های قیمتی خود را در سامانه مذکور ثبت نمایند.

بازدید از کالا‌های مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت ۸ الی ۱۴ امکانپذیر خواهد بود، ثبت پشنهاد قیمت در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۵ خردادماه امکان پذیر است.