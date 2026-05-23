بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در مزایده ۳۰۳ اموال منقول سازمان جمعآوری و فروش اموالتملیکی که از ۲۹ اردیبهشت ماه آغاز شده، در مجموع بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد ریال کالا عرضه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مزایده سراسری ۳۰۳ اموال منقول از روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا سه شنبه ۵ خرداد ادامه خواهد داشت، در این مزایده ۳۰ استان حضور دارند و ۱۸۰۰ پارتی انواع کالا با قیمت پایه بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد ریال عرضه شده است.
انواع وسایط نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودروهای سواری ایرانی و خارجی، انواع لوازم یدکی، انواع لوازم خانگی برقی و غیر برقی و قطعات، طلا، سکه، نقره، انواع ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی، اقلام سریع الفساد خوراکی (روغن، چای، برنج، خشکبار و ...)، انواع منسوجات، انواع لوازم الکتریکی و الکترونیکی، انواع لوازم خرازی انواع ساعت و اکسسوری، دخانیات، لوازم و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، انواع لوازم و تجهیزات ساختمانی، انواع لوازم تحریر، لوازم و تجهیزات مخابراتی، موبایل و لوازم جانبی، لپ تاپ و لوازم جانبی، پوشاک، کیف و کفش، اجزا و قطعات دستگاههای رمز ارز، مواد شیمیایی و پتروشیمی، ابزارآلات و ماشین آلات کشاورزی، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، دستگاههای خط تولید و صنعتی در این مزایده عرضه شده است.
بر اساس اطلاعات جدول زمان بندی، علاقه مندان میتوانند با دریافت اطلاعات مزایده از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت به نشانی eauc.setadiran.ir و یا تارنمای سازمان اموال تملیکی، از کالاهای عرضه شده بازدید به عمل آورده و پیشنهادهای قیمتی خود را در سامانه مذکور ثبت نمایند.
بازدید از کالاهای مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت ۸ الی ۱۴ امکانپذیر خواهد بود، ثبت پشنهاد قیمت در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۵ خردادماه امکان پذیر است.