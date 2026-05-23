به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی با حضور ۶ کشتی گیر مازندرانی در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز شد.

این اردو تا ۱۰ خرداد در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده ادامه خواهد داشت.

۶ کشتی گیر مازندرانی به همراه دیگر کشتی گیران دعوت شده، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده می‌کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی و پویا دادمرز (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی و وفا میلاد رضانژاد (خوزستان)؛ سجاد عباس پور (مازندران)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران) (اختیاری)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی و احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) ابوالفضل زارع (مازندران)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) (اختیاری)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو و علی اصغر سام دلیری (مازندران)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی و محمدرضا مختاری (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) محمدحسین استاد محمد معمار و جمال اسماعیلی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) امیررضا مرادیان (تهران) محمدهادی صیدی (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) فردین هدایتی (مازندران) محمدسروش رنجبر (همدان) آرمان طهماسبی (کردستان) (اختیاری)

سرمربی: حسن رنگرز (مازندران)

مربیان: حسن حسین زاده (مازندران) – فرشاد علیزاده – مهدی علیاری – بابک ولی محمدی

آنالیزور: ادیب مهمدی

ماساژور: جمال حق پناه

مربی بدنساز: دکتر میرزایی

مربی یوگا: مالک نامی

روانشناس: حسین سلطانی

سرپرست: امید شایگان (مازندران)

در اوزان ۶۳، ۷۲ و ۱۳۰ کیلوگرم به دلیل برگزاری رقابت انتخابی حضور نفرات اختیاری است.

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از ۳ ماه بار دیگر در کمپ تیم‌های ملی کشتی آغاز شد.

روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در پی تجاوزات تروریستی و وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، تمرینات تیم‌های ملی کشتی در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی تعطیل شد و پس از جنگ رمضان نیز به دلیل آسیب‌های جدی که به این کمپ وارد شده بود تا بازسازی کامل رستوران و خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده امکان برگزاری تمرینات تیم‌های ملی در این کمپ وجود نداشت.

اکنون با گذشت ۳ ماه بار دیگر اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان از دیروز در کمپ تیم‌های ملی کشتی حاضر شدند تا تمرینات خود را در این مکان مجهز از سر گیرند.

ملی پوشان فرنگی کار صبح امروز و در نخستین جلسه تمرینات خود، تمرین بدنسازی را در دستور کار داشتند.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران نیز از ۵ خردادماه در کمپ تیم‌های ملی کشتی آغاز خواهد شد.