تکواندو قهرمانی آسیا؛ رویارویی نمایندگان ایران با رقبا در روز پایانی
نمایندگان ایران در روز پایانی رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، به دیدار رقبا خواهند رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، چهارمین روز از بیست و هفتمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا فردا یکشنبه سوم خرداد با برگزاری مبارزات اوزان ۶۸- و ۸۰- کیلوگرم آقایان، ۵۷- و ۶۲- کیلوگرم بانوان انجام خواهد شد که تکواندوکاران کشورمان به مصاف رقبای خود میروند.
برنامه دیدارهای نمایندگان ایران به شرح زیر است:
وزن ۵۷- کیلوگرم/ ناهید کیانی
ناهید کیانی در دور نخست استراحت میکند؛ سپس به دیدار با برنده مبارزه نمایندگان هند و قرقیزستان میرود. در سمت جدول وی فیلیپین، هنگ کنگ و «فادیا خرفان» عنوان دار قهرمانی جهان ووشی حاضر هستند. در این وزن ۲۳ تکواندوکار شرکت کردهاند.
وزن ۶۲- کیلوگرم/ یلدا ولی نژاد
یلدا ولی نژاد در این وزن با حضور ۱۸ تکواندوکار دور نخست باید با «پوجا» از هند مصاف کند و اگر پیروز شود مقابل «تونگچان ساسیکارن» از تایلند و عنوان دار این کشور در تکواندو جهان و آسیا خواهد رفت.
وزن ۶۸- کیلوگرم/ امیرعباس رهنما - محمد حسن پلنگ افکن
امیرعباس رهنما دور نخست باید با «محمد افریزان» از مالزی دیدار کند و در صورت پیروزی به مصاف با «بانلانگ» دارنده مدال طلا و نقره جهان، طلای بازیهای آسیایی و نقره آسیا از تایلند خواهد رفت.
در سمت پایین جدول محمدحسن پلنگ افکن حضور دارد که به دعوت از اتحادیه تکواندو آسیا به اولان باتور رفته است. وی دور نخست با «رمضان» از قرقیزستان دیدار میکند و اگر پیروز شود به مصاف با «گان تولگا» از کشور میزبان میرود. در سمت جدول وی «دیوربک توخلیبایف» قهرمان بازیهای کشورهای اسلامی حضور دارد. در این وزن ۲۲ هوگوپوش حضور دارند.
وزن ۸۰- کیلوگرم/ امیررضا صادقیان
صادقیان دور نخست با حضور ۲۰ تکواندوکار مقابل «هونگ جیون جی» از چین تایپه قرار دارد و اگر به برتری برسد مقابل برنده دیدار هند و قرقیزستان و یا «باتیرخان تولگالی» قهرمان زیر ۲۱ سال جهان از قزاقستان دیدار خواهد کرد.
تا به اینجا تیم ایران توسط آرین سلیمی، ابوالفضل زندی، مهدی حاجی موسایی و امیرسینا بختیاری صاحب ۴ نشان طلا شده و یاسین ولی زاده نیز نقره کسب کرده است.