پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش را اولویت راهبردی سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدحسین حسنی در اولین جلسه شورای آموزش و پرورش کیش در سال ۱۴۰۵، با تبیین نگاه راهبردی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حوزه تعلیم و تربیت نه فقط یک اولویت، بلکه رکن اصلی توسعه پایدار کیش تعریف شده است و سرمایهگذاری در این بخش، تضمینکننده آینده درخشان نسل جوان کیش خواهد بود.
او افزود: برای پیشگیری از ناهماهنگیهای گذشته و تسریع در اجرای مصوبه ها، جلسههای شورا منظم و ماهانه برگزار میشود و این استمرار به ما کمک میکند تا نیازهای آموزشی را با تعامل نزدیک سازمان منطقه آزاد کیش و اداره آموزش و پرورش، بهطور دقیق رصد و برطرف کنیم.
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، تصریح کرد: پارسال، گامهای موثری در بهسازی مدارس و رفاه فرهنگیان برداشته شد، اما مطالبه مدیرعامل منطقه آزاد کیش، فراتر از این اقدامات است و ما به دنبال تحولی عمیق هستیم که نتایج آن در ارتقای کیفیت تدریس و رضایتمندی معلمان به وضوح نمایان شود.
محمدحسین حسنی، خاطرنشان کرد: امسال، تمرکز ویژه سازمان بر تقویت زیرساختهای آموزشی و حمایت موثر از معلمان و دانشآموزان معطوف خواهد بود و امیدواریم با این همافزایی، جایگاه آموزش و پرورش در کیش به سطحی تراز و شایسته ساکنان کیش ارتقا یابد.
مدیر اداره آموزش و پرورش کیش نیز در این جلسه با تشریح برنامههای راهبردی برای تحقق عدالت آموزشی، از راهاندازی صندوقهای ویژه برای توسعه رفاه معلمان و کارآفرینی دانشآموزان خبر داد.
عباس رجائی فرد، خاطرنشان کرد: با همافزایی سازمان منطقه آزاد کیش و ظرفیتهای ملی، امسال شکوفایی استعدادها و تقویت منزلت اجتماعی معلمان در کیش رخ خواهد داد.