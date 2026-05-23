بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، کلاسهای آموزشی تحصیلات تکمیلی از ۹ خرداد به صورت حضوری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پیرو بخشنامه معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر امکان برگزاری کلاسهای مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در دانشگاه علامه طباطبائی به منظور آمادهسازی شرایط جدید، نحوه ادامه فعالیتهای آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر خواهد است:
۱- کلاسها و امتحانات تحصیلات تکمیلی و دکتری
- کلاسهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از شنبه ۹ خرداد مطابق برنامه به صورت حضوری برگزار میشوند.
- تمامی امتحانات پایانترم تحصیلات تکمیلی حضوری خواهد بود.
۲- کلاسها و دروس عملی/کارگاهی کارشناسی
- کلاسهای کارشناسی تا اطلاع بعدی برخط است.
- جزئیات مربوط به دروس عملی، کارگاهی و امتحانات متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
۳- اسکان و تسهیلات رفاهی
- جزئیات اسکان و خدمات رفاهی توسط معاونت دانشجویی اعلام میشود.