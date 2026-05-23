به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عطاالله هاشمی در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به استمرار برداشت گندم در نیمه جنوبی کشور تصریح کرد؛ تاخیر در پرداخت پول گندم های تحویل داده شده به سیلوهای دولتی هم ادامه دارد و با وجود عبور خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان از یک میلیون و هفتصد هزار تن، هنوز پولی پرداخت نشده است.

وی بهای گندم‌های فروخته شده به دولت را ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کشاورزان همانند سایرقشرهای مردم برای معیشت روزمره خود نیاز به درآمد دارند و درمورد گندم، بابت هزینه‌های کاشت و خرید اقلام مورد نیاز و همچنین کمباین و کامیون به دیگران بدهکارند.



رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: کشاورزانی که ترجیح می دهند محصول خود را به دولت بفروشند تا برای تامین نان مردم استفاده شود، انتظار دارند پول خود را نیز طبق عرف و قانون دریافت کنند.



بر اساس قانون، دولت مکلف است از بیست و چهار ساعت پس از تحویل گرفتن گندم، بهای آن را پرداخت کند.