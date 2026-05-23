تلاش بی‌وقفه امدادگران هلال‌احمر هشترود کوهنورد ۶۹ ساله‌ای را که بر اثر حادثه در ارتفاعات سخت‌گذر قلعه ضحاک دچار دررفتگی شدید پا شده و زمین‌گیر شده بود، از شرایطی بحرانی نجات داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این حادثه در حالی رخ داد که این کوهنورد سالمند در حال بازدید از منطقه تاریخی قلعه ضحاک هشترود بود؛ اما پیچ‌خوردگی ناگهانی و دررفتگی پای چپ، او را در وضعیتی ناتوان و در ارتفاعات منطقه گرفتار کرد.

بلافاصله پس از اعلام وضعیت اضطراری رئیس جمعیت هلال‌احمر هشترود تیم عملیاتی پایگاه شهید ملک‌پور به محل اعزام شد.

امدادگران با پیمایش مسیر‌های دشوار قلعه، در کمترین زمان ممکن خود را به مصدوم رسانده و پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی از جمله آتل‌بندی و ثابت کردن مصدوم در بسکت نجات، او را به پارکینگ قلعه منتقل کردند.

این عملیات حساس که در ساعت ۱۰:۱۵ آغاز شده بود، در ساعت ۱۲:۱۵ با تحویل دادن موفقیت‌آمیز مصدوم به نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ برای انتقال به مرکز درمانی به پایان رسید.