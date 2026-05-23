به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسینعلی سنچولی فرمانده انتظامی شهرستان زابل گفت: در برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی درسلاح هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: در نتیجه اجرای این طرح ۲۴ نفر سارق، ۴۳ نفر معتاد متجاهر،۶ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۹۱ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در پی اجرای این طرح تعداد یک دستگاه موتورسیکلت، ۲ دستگاه خودروی سرقتی، یک کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۸ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۵۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.