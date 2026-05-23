موافقت با افزایش سه عنوان به مجوز‌های کسب و کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ۳۳۹ امین جلسه کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی، شرایط صدور مجوز‌های موافقت اصولی و پروانه بهره برداری بیمارستان دندان پزشکی، کاربرگ‌های جدید و اصلاحی مجوز‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد رسته خدمات فنی خودرو برقی، امکان صدور مجوز بازاریابی شبکه‌ای برای دارندگان گواهی تولید بدون کارخانه و صدور مجوز‌های فضای کار اشتراکی نوآوری، کارخانه نوآوری و مرکز نوآوری بررسی شد.

در این جلسه کلیات دو عنوان مجوز مربوط به معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به همراه راهنمای دریافت این مجوز‌ها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن با رعایت برخی ملاحظات اعضاء به تایید اعضای کمیته تخصصی هیأت مقرراتزدایی رسید.

در این جلسه، اصلاح راهنمای دریافت دو عنوان مجوز موافقت اصولی تاسیس چاپخانه و واحد‌های وابسته و پروانه فعالیت چاپخانه و واحد‌های وابسته متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور به تائید اعضاء کمیته تخصصی هیات رسید.

همچنین اصلاح راهنمای دریافت مجوز موافقت اصولی تأسیس موسسه فرهنگی و هنری و تصویب راهنمای دریافت پروانه فعالیت موسسه فرهنگی و هنری مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراعا گذاشته شد و تصویب دو عنوان مجوز جدید پروانه فعالیت رسانه برخط اختصاصی و پروانه فعالیت عرضه برخط آثار دیداری و شنیداری مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به درخواست نمایندگان آن دستگاه به جلسه آتی موکول گردید.

در ۳۳۹ امین جلسه کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی، راهنمای دریافت پروانه کسب خدمات فنی عمومی خودروی برقی مربوط به حوزه مجوز‌های صنفی متضمن شرایط، مدارک و هزینه صدور آن، به تایید کمیته تخصصی هیأت رسید، اما بررسی موضوع امکان صدور مجوز بازاریابی شبکه‌ای برای دارندگان گواهی تولید بدون کارخانه به جلسه آتی موکول شد.

در این جلسه، به عناوین مجوز‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سه عنوان مجوز "فضای کار اشتراکی"، "کارخانه نوآوری" و "مرکز نوآوری" اضافه شد و به تائید اعضاء کمیته تخصصی هیات رسید.

همچنین مقرر گردید؛ آن معاونت امکان کاهش حداقل فضای مورد نیاز براساس منطقه جغرافیایی و نوع فعالیت را بررسی و پیشنهاد تسهیل شده را به دبیرخانه هیات مقررات زدایی ارسال نماید.