امتحانات پایان سال پایههای هفتم تا دهم در استان اردبیل غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: با استناد به مصوبات جلسه شورای تامین استان اردبیل و با توجه به اینکه بخش عمدهای از ماههای سال تحصیلی در بستر آموزش مجازی سپری شده است و همچنین با در نظر گرفتن دغدغه و نگرانی خانوادهها برای حضور فرزندانشان در مدارس، مقرر شد امتحانات پایان سال تحصیلی پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم به صورت غیرحضوری برگزار شود.
رشیدی افزود: بر این اساس، اداره کل آموزش و پرورش استان، برنامه ریزیهای لازم برای برقراری شرایط مناسب به منظور برگزاری غیرحضوری این امتحانات را انجام خواهد داد.