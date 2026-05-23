مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: هوای استان تا جمعه در بیشتر مواقع آفتابی همراه با افزایش تدریجی ۳ تا ۶ درجهای دما پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با استقرار جوی غالبا پایدار در آسمان گیلان، آسمان استان تا پایان هفته صاف تا نیمه ابری، همراه با وزش باد و افزایش دمای ۳ تا ۶ درجهای دمای هوا پیش بینی شده است.
وی از افزایش موقتی ابر در آسمان گیلان و بارشهای رگباری و محلی باران همراه با مه آلودگی هوا و احتمال بارش تگرگ در مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: دریای خزر، با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، امروز و فردا برای فعالیتهای دریانوردی مناسب است.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرمترین منطقه استان در شبانه روز گذشته منجیل با ۲۷ درجه دما و خنکترین منطقه اسب وونی تالش با ۷ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۴ درصد است.