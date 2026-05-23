پیگیری اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر برای حضور در بازیهای پاراآسیایی
دوازدهمین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال باویلچر در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دوازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال باویلچر در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از یکم تا هفتم خرداد در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
ابوالفضل کوه پیما، رضا نیک سیرت (فارس)، وحید سعادت پور (مازندران)، حسن عبدی، فواد مظفری، الیاس مرتضی مقدم، سامان فکوریان (خراسان رضوی)، فالح عیاشی (خوزستان)، عبدالجلیل قرنجیک، عرفان بخشنده (گلستان)، ابوالفضل جلائی و امید هادیاظهر (تهران) ملی پوشانی هستند که زیر نظر بهروز سلطانی سرمربی، غلامرضا نامی مربی و محمد اندایش مربی مدعو تیم ملی به تمرین میپردازند.
علی آرزومندی مدیر فنی، یاسر گیلکی مربی بدنساز، مجتبی تاج روانشناس، بابک محمدی ماساژوردر این اردو ملی پوشان را همراهی میکنند.
امید انصاری سرپرستی این اردو را برعهده دارد.
تیم ملی کشورمان برای برپایی اردوی مشترک هفتم خرداد راهی ترکیه خواهد شد و پس از آن برای حضور در مسابقات شانس مجدد انتخابی قهرمانی جهان به تایلند سفر خواهد کرد.