۳ خرداد سال ۶۱، روز آزادسازی خرمشهر، یادآور حماسه مقاومت مردم و رشادت‌های رزمندگان اسلام است، حماسه‌ای که رزمندگان همدانی هم در آن نقش آفرینی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ ۱۰ اردیبهشت سال شصت و یک، رزمندگان اسلام برای آزادی خرمشهر از چنگال رژیم بعث عراق در عملیاتی با عنوان بیت المقدس و رمز مقدس یا علی اراده کرده بودند.

اصغر حاجی بابایی از رزمندگان همدانی حاضر در این عملیات می‌گوید: سردار شهید محمود شهبازی فرمانده سپاه همدان، در آن زمان جانشین تیپ محمد رسول الله به فرماندهی شهید احمد متوسلیان، سردار شهید همدانی، فرمانده محور و شهید نیکومنظر مسئول پشتیبانی بودند و نقش مهمی در اعزام نیرو‌های زبده همدان به این عملیات داشتند.

عملیات شناسایی تا جاده اهواز خرمشهر هم بر عهده شهید حبیب مظاهری سرداری جاویدالاثر از شهر مریانج همدان بود.

در عملیات بیت المقدس رزمندگانی از تیپ ۳ زرهی ارتش همدان هم حماسه آفریدند.

فاطمی کیا، رزمنده دفاع مقدس از ارتش هم می‌گوید: در عملیات بیت المقدس نیرو‌های ارتش همدان با آزادسازی روستایی به نام جفیره و پاسگاه‌های مرزی، نقش بی بدیلی در محاصره نیرو‌های دشمن و زمینه سازی برای فتح خرمشهر داشتند.

همدانی‌ها در این عملیات بیش از پنجاه شهید تقدیم کردند.