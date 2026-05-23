معاون آمار و نقشه سازمان مدیریت آذربایجان شرقی از برنامهریزی جامع و اجرای ۲۲ طرح آماری در حوزههای فرهنگی، کشاورزی و اقتصادی و اجرای سرشماری ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرهاد ذوقی امروز گفت: در سال پیش رو، شاهد اجرای یک بسته عملیاتی شامل ۲۲ طرح آماری خواهیم بود که هدف اصلی آنها، ارائه تصویری دقیق و جامع از وضعیت کنونی استان در ابعاد مختلف است که این اقدامات در ارتقاء سطح برنامهریزی توسعهای استان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: این اقدامات با اجرای سرشماری ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ همراه خواهد بود تا از این طریق، دادههای دقیقتر و جامعتری برای برنامهریزیهای توسعهای استان در حوزه جمعیت و مسکن فراهم آید.
ذوقی با اشاره به لزوم بهکارگیری اطلاعات مکانی در کنار دادههای آماری توضیح داد: برنامهریزی توسعهای موفق، نیازمند تلفیقی هوشمندانه از آمارهای کمی دقیق و اطلاعات مکانی بهروز است. به همین منظور، علاوه بر طرحهای آماری و سرشماری، اقدامات مؤثری در حوزه زیرساختهای اطلاعات مکانی نیز صورت خواهد گرفت.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی، اعلام کرد: احداث ایستگاههای جدید ژئودینامیک در مناطق مختلف استان، که به پایش مستمر حرکات سطح زمین، پیشبینی حوادث احتمالی ناشی از آن و استحکام چارچوب مرجع مختصاتی منطقه کمک شایانی میکند و نیز افزایش مشارکت شهرداریها در زیرساخت داده مکانی استان (SDI) باهدف تکمیل اطلاعات مکانی طرح پنجره واحد زمین و آمایش سرزمین در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: تسریع قابلتوجهی در فرآیند بهروزرسانی نقشههای شهری و روستایی صورت خواهد پذیرفت تا از انطباق کامل اطلاعات مکانی با واقعیتهای میدانی اطمینان حاصل شود.
ذوقی با تأکید بر اهداف کلان این اقدامات، خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما، تقویت فرآیند برنامهریزی توسعهای در استان آذربایجان شرقی است تا بتوانیم با تکیهبر علم، داده و اطلاعات دقیق، گامهای مؤثری در جهت دستیابی به توسعهای متوازن، پایدار و عادلانه برداریم و رفاه عمومی را ارتقاء بخشیم.