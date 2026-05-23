آغاز تمرینات تیم ملی والیبال نشسته از ۳ خرداد
اردوی تیم ملی والیبال نشسته مردان در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هشتمین مرحله اردوی آمادگی تیمملی والیبالنشسته مردان، سوم تا یازدهم خرداد در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
داوود علیپوریان (قزوین)، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی (تهران)، مهدی بابادی، علی اکبری (خراسان رضوی)، مرتضی مهرزاد (مازندران)، میثم علیپور (گیلان)، حسین گلستانی (قم)، محمد نعمتی، جمال نظری، وحید بایلری (گلستان)، مسعود امامی (کرمانشاه)، میثم حاج بابایی (آذربایجان شرقی)، پارسا محمدی (کردستان)، حسین دریکوند و رسول اسدی (لرستان) ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر هادی رضایی سرمربی، امین اصغری و مجتبی قنبری مربیان تیم ملی به تمرین میپردازند.
هادی ساجدی نیا و علیرضا طایفه مربیان بدنساز، محمدهادی هادیزاده روانشناس و امیر آقائی مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی میکنند.
سرپرستی اردو برعهده علی کشفیا است.