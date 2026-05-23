مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی از ادامه روند کاهشی طلاق در استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ میزان وقوع طلاق نسبت به سال قبل ۲.۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی گفت: هشت هزار و ۱۲۶ مورد طلاق سال گذشته در استان ثبت شد که این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰۰ مورد کاهش نشان می‌دهد.سعید احمدی افزود: این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ تعداد طلاق‌های ثبت‌شده هشت هزار و ۳۰۸ مورد بوده است. وی با اشاره به میانگین روزانه طلاق در استان افزود: بر اساس این آمار، روزانه حدود ۲۲ مورد طلاق در آذربایجان‌غربی به ثبت می‌رسد که همچنان رقم قابل توجهی است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی همچنین به وضعیت ازدواج در استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ مورد ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۹ درصد کاهش داشته است.