بانک مرکزی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سهمیه اختصاصی برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن در سال ۱۴۰۵ را به چهار بانک عامل ابلاغ کرد تا مسیر خانه‌دار شدن یا تأمین ودیعه مسکن برای خانواده‌های مشمول هموارتر شود.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، سهمیه ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن را برای سال ۱۴۰۵ به بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و پست بانک اختصاص داد.

این تسهیلات در راستای اجرای تبصره‌های ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای ودیعه، خرید یا ساخت مسکن در اختیار خانواده‌های دارای فرزند و یا بدون فرزند قرار می‌گیرد.

با ابلاغ این سهمیه‌ها، بانک‌های عامل ملزم هستند در چارچوب ضوابط تعیین شده، نسبت به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به متقاضیان واجد شرایط اقدام کنند.

این اقدام در راستای کمک به تامین مسکن خانوارهای جوان و کاهش فشار هزینه‌های مسکن اجرایی شده است.