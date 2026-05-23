شهردار منطقه ۱۳ تهران از اجرای طرح نبض انرژی با هدف ارتقای فرهنگ صرفه‌جویی و حرکت به سوی مدیریت هوشمند مصرف در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدمحمدرحیم مرتضوی، در دیدار با مدیر منطقه برق ۱۷ شهریور گفت: از مدتی قبل ساختمان ستادی شهرداری منطقه۱۳ به صورت آزمایشی به سامانه هوشمند کاهنده مصرف مجهز شده و در گام‌های بعدی، این طرح در دیگر ساختمان‌های شهرداری منطقه نیز اجرایی می‌شود.

این مقام مسئول در خصوص تجهیز کلید‌های برق به سامانه هوشمند ادامه داد: از این طریق، امکان مدیریت روشنایی دفاتر با اتصال به گوشی همراه «راه دور» فراهم شده تا از هدررفت انرژی در ساعات غیراداری جلوگیری شود.

مرتضوی در خصوص بهینه‌سازی سامانهای سرمایشی افزود: تنظیم دمای کولر‌ها بر روی عدد استاندارد ۲۵ درجه و نظارت دقیق بر خاموشی چراغ‌های مازاد پس از پایان شیفت کاری، از جمله دستورالعمل‌های جاری است.

مسلم حیدری مدیر منطقه برق ۱۷ شهریور نیز با ابراز خرسندی از این سطح تعامل، رویکرد مدیریت شهری را در حمایت از برنامه‌های کاهش مصرف و پایداری شبکه تحسین کرد و این همکاری دو جانبه میان شهرداری، ارگان‌های دولتی و نهاد‌های خدماتی را الگویی موفق در مدیریت بحران و صیانت از حقوق شهروندی دانست.